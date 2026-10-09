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Лидеры стран СНГ подвели итоги 35-летия Содружества и наметили векторы развития до 2030 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главы государств СНГ на саммите в Авазе подписали совместное заявление в связи с 35-летием образования организации, сообщает в пятницу новостной портал Гостелерадио Туркменистана.

В документе подчеркивается, что решение об объединении усилий полностью оправдало себя: на фоне снижения эффективности многих глобальных институтов СНГ доказало свою востребованность как гибкая и устойчивая платформа для равноправного диалога и стратегического партнерства.

Ключевыми приоритетами экономического сотрудничества названы реализация Стратегии развития СНГ до 2030 года, укрепление зоны свободной торговли, стимулирование промышленной кооперации и продвижение совместной продукции на рынки третьих стран.

Для минимизации внешних шоков участники намерены повышать уровень экономической безопасности, развивая финансовый, энергетический, транспортный и промышленный секторы, а также внедряя инновации и технологии искусственного интеллекта.

В гуманитарной и правовой сферах страны Содружества продолжат курс на сближение национальных законодательств, защиту прав граждан, включая трудовых мигрантов, развитие систем здравоохранения и охраны труда.

Особое внимание уделено сохранению общего историко-культурного наследия, поддержке молодежных инициатив и бережному отношению к памяти о Победе советских народов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В блоке безопасности стороны подтвердили готовность наращивать координацию на внешних границах, а также совместно противодействовать международному терроризму, киберпреступности, коррупции, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции.

Кроме того, СНГ планирует расширять межорганизационное сотрудничество и укреплять свой авторитет на евразийском пространстве.

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