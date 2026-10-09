Переписи населения в странах СНГ состоятся в 2030 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет глав государств СНГ на заседании в Туркменистане принял решение по вопросу о проведении переписей населения раунда 2030 года в государствах - участниках Содружества.

"Согласовать и утвердить в 2027 году перечень социально-экономических и миграционных показателей, который должен быть включен в программы национальных переписей населения раунда 2030 года для обеспечения межстрановой сопоставимости основных результатов переписей населения региона Содружества", - цитирует решение Совета госагентство БелТА.

Отмечается, что проект решения был внесен Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

В утвержденном лидерами стран документе предлагается провести очередные переписи населения в государствах - участниках СНГ в максимально близкие к 2030 году сроки, принять меры по поддержке Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда.

Ожидается, что принятие решения позволит гармонизировать показатели официальной