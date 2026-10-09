Саммит СНГ: зерна и плевелы. Обобщение

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Юбилейный саммит СНГ в Ашхабаде прошел по-семейному - тихо, по-деловому и в согласии. Лидеры стран и продуктивно поработали, и поучаствовали в организованных гостеприимной туркменской стороной неформальных мероприятиях, что называется, для души.

Для гостей саммита СНГ выстроили юрты из местных дынь, в которых можно было посидеть, для лидеров стран провели гастровыставку, а помимо традиционных хлеба и соли, которыми встречали самых высокопоставленных гостей, были танцы и песни - так, на гуслях сыграли песню "Матушка-земля".

Восемь плюс один

За 35 лет СНГ потерял троих членов - в 2008 году из содружества вышла Грузия, с 2018 года Украина прекратила участие в уставных органах, денонсировала десятки соглашений в рамках СНГ, но де-юре остается ассоциированной страной-участницей. Молдавия объявила, что выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года, при этом страна с некоторых пор не участвует в заседаниях высших уставных органов Содружества.

Фактически, на 2026 год в состав СНГ еще входят восемь государств-членов: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан. Туркменистан имеет статус ассоциированного участника.

Но, как отмечают эксперты, трагедии в этом никакой нет, просто зерна отделились от плевел, и в СНГ остались страны, которые видят пользу от участия в объединении и заинтересованы в его развитии и укреплении.

Когда в товарищах согласие есть

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам предшествовавшего саммиту Совета министров иностранных дел СНГ, сказал, что по всем вопросам, вынесенным на повестку, было достигнуто согласие. При этом он отметил, что хоть и были несовпадающие взгляды, но ни у одной пары любых государств в любом регионе Земли позиции никогда не совпадают на 100%. Российский министр пояснил, что существуют особенности национальных интересов, и есть уже культура дипломатическая - достигать баланса этих интересов, чем они в национальной туристической зоне Аваза и занимались.

По словам Лаврова, организация является частью большого евразийского партнерства, где существующие международные структуры занимаются сближением позиций. В ходе СМИД СНГ участники подтвердили перспективность решения о формировании сотрудничества в рамках формата "СНГ плюс", имея в виду подключение к работе органов СНГ партнеров, которые в этом заинтересованы, прежде всего соседей.

"Плюсом" в этот раз стал Иран. И несмотря на то, что в Иране пятница – главный выходной день, а четверг – сокращенный, это не помешало президенту Масуду Пезешкиану встретиться с российским визави ближе к полуночи четверга, а в пятницу в полную силу работать на заседании СНГ. Изначально встреча была запланирована на пятницу, но как пояснил пресс-секретарь российского лидера, нашлось время раньше.

В ходе встречи Путин и Пезешкиан, разумеется, уделили основное внимание ситуации вокруг Персидского залива. В начале переговоров российский президент отметил, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт и подтвердил готовность Москвы сделать все для урегулирования этой ситуации.

Кроме того, лидеры стран сосредоточили свое внимание на укреплении экономического и стратегического сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт и торговлю и подчеркнули необходимость ускорения процесса завершения совместных проектов.

Без барьеров

В ходе своего выступления на саммите глав СНГ в туркменской Авазе президент России Владимир Путин обратил внимание, что Содружество сможет достичь еще больших успехов, если будет снимать торговые барьеры, в частности, это касается некоторых национальных ограничений.

Он отметил, что товарооборот России и стран-участниц СНГ в прошлом году превысил $110 млрд и в этом году продолжил расти. По словам российского президента, одной из приоритетных сфер взаимодействия стран СНГ была и остаётся экономика.

Страны СНГ выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве и центральной роли ООН. Лидеры стран Содружества приняли резолюцию о необходимости сохранять общую историю.

После заседания лидеры прикаспийской "пятерки" - России, Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана - собрались на экологический саммит. Там они обсудили сотрудничество прибрежных стран в природоохранной сфере. Особое внимание было уделено проблеме обмеления Каспийского моря. По итогам была принята декларация Каспийского экологического саммита.

Документально подтверждено

Всего на заседании Совета глав государств СНГ было подписано около 15 документов.

В частности, Главы государств СНГ на саммите в Авазе подписали совместное заявление в связи с 35-летием образования организации. В документе подчеркивается, что решение об объединении усилий полностью оправдало себя: на фоне снижения эффективности многих глобальных институтов СНГ доказало свою востребованность как гибкая и устойчивая платформа для равноправного диалога и стратегического партнерства.

Ключевыми приоритетами экономического сотрудничества названы реализация Стратегии развития СНГ до 2030 года, укрепление зоны свободной торговли, стимулирование промышленной кооперации и продвижение совместной продукции на рынки третьих стран. Для минимизации внешних шоков участники намерены повышать уровень экономической безопасности, развивая финансовый, энергетический, транспортный и промышленный секторы, а также внедряя инновации и технологии искусственного интеллекта.

В гуманитарной и правовой сферах страны Содружества продолжат курс на сближение национальных законодательств, защиту прав граждан, включая трудовых мигрантов, развитие систем здравоохранения и охраны труда.

Особое внимание уделено сохранению общего историко-культурного наследия, поддержке молодежных инициатив и бережному отношению к памяти о Победе советских народов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В блоке безопасности стороны подтвердили готовность наращивать координацию на внешних границах, а также совместно противодействовать международному терроризму, киберпреступности, коррупции, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции.

Кроме того, СНГ планирует расширять межорганизационное сотрудничество и укреплять свой авторитет на евразийском пространстве

Следующий саммит пройдет в 2027 году в Узбекистане, который примет эстафету председательства.

А 21 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ, на которую Путин пригласил своих коллег.

Из истории

В декабре 1991 года Белоруссия, Россия и Украина подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), чуть позже главы одиннадцати государств приняли Протокол к данному Соглашению, в котором зафиксировали, что Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество. Грузия стала членом СНГ в 1993 году и вышла из его состава в 2009 году.

В 1993 году был принят Устав Содружества. Его не подписали Туркменистан и Украина, которые по этой причине де-юре считаются не государствами-членами, а государствами – участниками СНГ.

Целями Содружества согласно Уставу являются осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция; обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ; сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижении всеобщего и полного разоружения; содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве; взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений; мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

Совет глав государств (СГГ) является высшим органом Содружества и принимает решения по стратегическим вопросам.

Совет глав правительств (СГП) координирует взаимодействие органов власти государств Содружества в экономической, социальной, культурно-гуманитарной и иных сферах общих интересов.

Совет министров иностранных дел (СМИД) – основной исполнительный орган, обеспечивающий внешнеполитическое сотрудничество государств СНГ по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Есть также Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ).

Экономический суд Содружества создан в целях обеспечения единообразного применения соглашений государств – участников СНГ и основанных на них экономических обязательств и договоров путем разрешения споров, вытекающих из экономических отношений.

В рамках СНГ действует Комиссия по правам человека (КПЧ), которая является консультативным уставным органом Содружества и наблюдает за выполнением обязательств по правам человека, принятых на себя государствами-членами в рамках Содружества

Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет. Его возглавляет Генеральный секретарь СНГ. С 1 января 2008 года эту должность занимает Сергей Лебедев.