В Минске вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Белоруссии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи атакой украинского БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области.

"9 октября 2026 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Поводом для вызова стала вчерашняя атака украинского беспилотного летательного аппарата на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области Российской Федерации", - говорится в официальном заявлении, опубликованном МИД Белоруссии в пятницу.

Утверждается, что в результате этой атаки гражданке Белоруссии были нанесены тяжелые увечья.

"Дипломату вручена нота протеста, в которой отмечено, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Там дали понять, что принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную.

Отмечается, что украинскую сторону предостерегли от повторения подобных действий. "Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины", - говорится в заявлении.

"Белоруссия сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования. Белорусская сторона призвала прекратить провокации, ведущие к эскалации", - добавили в МИД.