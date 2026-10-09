Германия выделит 71 млн евро на совместные проекты в Узбекистане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Германия выделит 71 млн евро на реализацию совместных проектов в Узбекистане в сфере экономического развития, климата и энергетики, социальной защиты, верховенства права, сообщило посольство ФРГ в Ташкенте. Это решение было принято по итогам межправительственных переговоров, состоявшихся 7 октября.

Финансирование проектов будет осуществляться по линии банка развития KfW, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и Федерального физико-технического института (PTB).

"Совместные проекты предусматривают укрепление торгового и частного сектора, модернизацию системы профессионального образования по образцу немецкой дуальной системы, эффективное использование ресурсов и внедрение возобновляемых источников энергии, расширение сети передачи электроэнергии, а также совершенствование системы социальной защиты для уязвимых слоев населения", - отмечает дипмиссия.