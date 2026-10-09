Кот Ларри с Даунинг-стрит перенес небольшую операцию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главный мышелов Великобритании, кот Ларри вернулся в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 после небольшой операции, сообщила канцелярия британского премьер-министра в соцсетях.

По словам чиновников, кот восстанавливается, чувствует себя намного лучше и настроен на переживание неприятностей исключительно по мере их поступления. Они опубликовали фото, на котором видно, что у кота на спине немного выбрита шерсть.

По информации ITV, Ларри удалили кисту. LBC напоминает, что раньше на этой неделе репортеры заметили, как кота в переноске куда-то увозят.

Кот получил должность главного мышелова правительства в 2011 году при Дэвиде Кемероне, когда персонал резиденции забил тревогу из-за большого количества крыс и мышей. С тех пор он был свидетелем нескольких смен глав правительства.

Ларри взяли из приюта. Предполагается, что он родился в 2007 году, то есть, ему 19 лет.