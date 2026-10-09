Президент Узбекистана и британский госминистр по торговле обсудили расширение сотрудничества

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял государственного министра Великобритании по торговле лорда Анаса Сарвара, сообщила пресс-служба главы государства.

"Были обсуждены вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

С удовлетворением отмечена динамика развития политического диалога между двумя странами, а также активные контакты и обмены на различных уровнях. Налажено эффективное сотрудничество в сфере безопасности.

Отмечается рост объемов взаимной торговли. В Узбекистане в настоящее время работают 260 совместных предприятий с участием британского капитала.

Важным событием в развитии экономического сотрудничества стало проведение первого IPO Национального инвестиционного фонда Узбекистана на Лондонской фондовой бирже.

В финансовом секторе в Узбекистане активно работает британский банк Standard Chartered, в нефтегазовой отрасли - компания BP.

Развивается сотрудничество в сфере образования: созданы три совместных высших учебных заведения, запущены Президентские школы в партнерстве с Кембриджским университетом. Растет также число британских туристов, посещающих Узбекистан.

На встрече подчеркнута важность продвижения новых совместных проектов, в том числе с участием Британского агентства экспортного финансирования (UKEF), в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, финансы, геология, транспорт, образование и здравоохранение.

Британская сторона выразила готовность содействовать организации деятельности Международного финансового центра в Ташкенте, который будет функционировать на принципах английского права.

По итогам встречи достигнута договоренность о разработке совместной "дорожной карты" по дальнейшему развитию многопланового узбекско-британского сотрудничества.

Сарвар 9 октября принял участие во втором заседании узбекско-британского экономического комитета в Ташкенте. Обсуждены реализация 46 проектов, финансирование с участием UK Export Finance, развитие Ташкентского международного финансового центра и кооперация в электротехнике, критических минералах, фармацевтике и транспортном машиностроении.