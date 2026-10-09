Трамп прогнозирует снижение цен на топливо из-за контроля США над Ормузским проливом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что из-за контроля над Ормузским проливом, который осуществляют американские вооруженные силы, цены на топливо будут значительно снижаться.

"Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться быстро, рекордными темпами!" - написал он в пятницу в соцсети Truth Social.

По его словам, снижение цен для американцев является его главным приоритетом.