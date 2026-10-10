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Дональд Трамп не исключает, что все же нанесет удары по Ирану

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает пересмотра своего плана, согласно которому он не будет наносить массированные удары по Ирану до американских промежуточных выборов.

"Я мог бы это сделать. Посмотрим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли он пересмотреть свое решение и санкционировать удары по иранской территории до голосования.

Ранее в октябре Трамп сказал, что США проводят содержательные переговоры с Ираном. Также он заверил, что не собирается бить по этой стране как минимум до выборов, которые пройдут 3 ноября.

Хроника 28 февраля – 10 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
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