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Правительство Йемена призывает Совет Безопасности ООН принять меры против хуситов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Международно признанное правительство Йемена призывает СБ ООН принять решительные и практические меры по отношению к хуситам, заявил постпред Йемена при ООН Абдулла Али Фадхель Аль-Саади.

"Угроза со стороны хуситов уже не является исключительно внутренним делом Йемена, которое можно сдержать в пределах наших границ", - сказал Аль-Саади, его комментарий приводит телеканал "Аль-Джазира".

Дипломат призвал СБ ООН принять "решительные, практические меры", чтобы сократить поток финансирования, оружия и технологий, поступающих к хуситам, а также усилить сотрудничество с международно признанным йеменским правительством.

"Настоящий мир - это мир, который положит конец перевороту, восстановит контроль государственных институтов над нашей национальной территорией, чтобы Йемен не стал площадкой для угроз региональному и международному миру и безопасности", - добавил он.

Также Саудовская Аравия призывает СБ ООН отреагировать на стремительно усугубляющуюся обстановку в ближневосточном регионе.

"Растущее число ударов по мирным жителям, сохраняющиеся угрозы безопасности судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также вытекающие из этого последствия, выходящие за пределы Йемена и региона, негативно сказываются на международном мире и безопасности. Эр-Рияд не позволит превратить Йемен в плацдарм для угроз своей безопасности или свободе судоходства", - сказал постпред Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз аль-Василь на заседании СБ ООН.

Ранее в пятницу сообщалось, что силам коалиции во главе с Саудовской Аравией, возможно, удалось полностью выбить хуситов из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы эту информацию опровергают. Также на этой неделе поступали данные и об ответных атаках хуситов по объектам гражданской инфраструктуры в столице Саудовской Аравии - международному аэропорту им. короля Халида.

По сообщению ряда СМИ, основные боевые действия в последние дни разворачиваются в районе стратегически важного города Таиз, в котором хуситам, предположительно, удалось заблокировать крупную группировку йеменских правительственных сил.

Йемен СБ ООН Саудовская Аравия хуситы
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