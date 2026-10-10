Международная коалиция начала в Йемене широкомасштабные действия против хуситов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Коалиция под руководством Саудовской Аравии приступила к проведению широкомасштабных операций против группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, сообщает в субботу "Аль-Арабийя".

"В результате ударов уничтожено 136 военных объектов в районах, контролируемых хуситами", - цитирует телеканал слова представителя коалиции Турки аль-Малики.

"Мы работаем над уничтожением баллистических ракет, которые находятся в распоряжении хуситов", - добавил аль-Малики.

По его словам, коалиция также оказывает круглосуточную воздушную поддержку вооруженным силам международно признанного правительства Йемена.