Поиск

Международная коалиция начала в Йемене широкомасштабные действия против хуситов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Коалиция под руководством Саудовской Аравии приступила к проведению широкомасштабных операций против группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, сообщает в субботу "Аль-Арабийя".

"В результате ударов уничтожено 136 военных объектов в районах, контролируемых хуситами", - цитирует телеканал слова представителя коалиции Турки аль-Малики.

"Мы работаем над уничтожением баллистических ракет, которые находятся в распоряжении хуситов", - добавил аль-Малики.

По его словам, коалиция также оказывает круглосуточную воздушную поддержку вооруженным силам международно признанного правительства Йемена.

Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алиев в Баку встретился с Кадыровым

Индийская полиция пресекла акцию протеста "Народной партии тараканов" в Дели

 Индийская полиция пресекла акцию протеста "Народной партии тараканов" в Дели

Лихачев отметил, санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных

Трамп объявил о соглашении с РФ по топливу из-за игнорирования Украиной просьб об НПЗ

 Трамп объявил о соглашении с РФ по топливу из-за игнорирования Украиной просьб об НПЗ

В Дели задержан лидер "Народной партии тараканов" и двое его соратников

 В Дели задержан лидер "Народной партии тараканов" и двое его соратников

Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

 Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

Источники Bloomberg утверждают, что Ирану удалось сохранить ракетные заводы

Двух граждан Латвии, задержанных на базе британских ВВС, отпустили под залог

 Двух граждан Латвии, задержанных на базе британских ВВС, отпустили под залог

Панамские власти сообщают примерно о 20 пострадавших в результате землетрясения

 Панамские власти сообщают примерно о 20 пострадавших в результате землетрясения

Международный арбитражный суд признал незаконным расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3871 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12213 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов