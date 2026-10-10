Уиткофф назвал конструктивными консультации с делегациями Украины и европейских стран

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Переговоры США с представителями Украины и европейских стране в Майами прошли конструктивно, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Сегодня представители США, Франции, ФРГ, Великобритании, Еврокомиссии, Украины и НАТО провели конструктивную встречу в Майами. Речь шла о возможных способах деэскалации и прекращения войны Украины с Россией до наступления зимы, а также об усилиях по установлению устойчивого и долгосрочного мира", - написал он в соцсети X.

Уиткофф пояснил, что участники встречи обсудили вопросы, связанные с приближением зимы, такие как экспорт зерна, работа энергетической инфраструктуры. Переговоры коснулись и возможных гарантий безопасности для Киева. "Также мы говорили о долгосрочных мерах по обеспечению безопасности Украины и Европы, о предотвращении конфликтов в будущем", - добавил он.

Наконец, по словам Уиткоффа, делегации обменялись мнениями о восстановлении Украины после завершения конфликта и о вопросе ее вступления в Евросоюз.