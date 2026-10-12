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В ЕК заявили, что довели свою позицию по Украине до США на переговорах в Майами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) была представлена на встрече США, Украины и ряда европейских стран 9 октября в Майами и довела свою позицию по украинскому вопросу до американской стороны, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Что касается доведения до США нашей позиции, нашей совершенно четкой позиции по Украине, это было сделано совсем недавно, в минувшую пятницу, в ходе переговоров в Майами, где мы были представлены на встречах с американскими коллегами и где вновь подтвердили нашу полную и непоколебимую поддержку Украины", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос о позиции ЕС в связи с решением президента США Дональда Трампа заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива.

По ее словам, на этой встрече "цель была ясной и общей": добиться прочного мира. Она также напомнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора 11 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским "подтвердила свою полную поддержку". Вопрос на данную тему, отметила Пинью, станет "одной из центральных тем дискуссий на заседании Европейского совета" 15-16 октября.

После переговоров в Майами, в которых участвовали представители США, Франции, ФРГ, Великобритании, Еврокомиссии, Украины и НАТО, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф написал в соцсети X, что они прошли конструктивно.

Он сообщил, что "речь шла о возможных способах деэскалации и прекращения войны Украины с Россией до наступления зимы, а также об усилиях по установлению устойчивого и долгосрочного мира".

Стороны, по его словам, говорили, в том числе "о долгосрочных мерах по обеспечению безопасности Украины и Европы, о предотвращении конфликтов в будущем".

ЕК ЕС США Украина
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