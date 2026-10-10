Трамп призвал ритейлеров в США снижать цены на горючее

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ритейлерам в США следует снизить цены на топливо, так как этому способствуют геополитические события, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Благодаря нашей великолепной армии, США полностью контролируют Ормузский пролив, и теперь через него поступает больше нефти, чем до войны (с Ираном - ИФ). И теперь настало время снижать цены на топливо в нашей стране. Кроме того, Россия согласилась поставить США миллионы и миллионы баррелей топлива, дизельного топлива, которое нам так необходимо", - заявил он на предвыборном митинге в штате Нью-Йорк.

В пятницу Трамп заявил, что у него состоялся успешный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки.

"Я только что закончил успешные дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.