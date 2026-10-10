Дональд Трамп заявил, что постоянно предотвращает войны в Азии
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно работает над предотвращением конфликтов в Азии, в частности на Корейском полуострове.
"Я постоянно предотвращаю войны между Южной и Северной Кореей, а также между Японией и Северной Кореей", - сказал он в ходе выступления на митинге в штате Нью-Йорк.
Также, по его словам, он часто занимается предотвращением конфликтных ситуаций между Китаем и Тайванем.