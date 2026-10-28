Министры обороны США и Японии обсудили укрепление потенциала в Восточной Азии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет и японский министр обороны Синдзиро Коидзуми на полях встречи глав Минобороны стран АСЕАН обсудили, как усилить оборонные возможности стран в районах, прилегающих к материковой части Восточной Азии.

"Они подчеркнули важность наращивания инвестиций в оборону и дальнейшего стратегического взаимодействия с целью усилить сдерживание и эффективно реализовать стратегию недопущения противника в "первую островную цепь", - заявил пентагон.

"Первая островная цепь" представляет собой группу архипелагов, включая Японские острова, тянущихся от Алеутских островов до Индонезии вдоль материковой части Восточной Азии. Она считается стратегическим барьером при доступе к более широкой акватории Тихого океана.

Также министры обсудили упрощение взаимного доступа военных двух стран к оборонным объектам, более гибкое использование военных баз, тренировки и маневры на территории Японии, включая боевые стрельбы. Хегсет приветствовал усилия Японии по развитию ее военной промышленности; Вашингтон и Токио будут тесно координироваться в производстве ключевых боеприпасов.