Финляндия может замедлить строительство новых дата-центров из-за дефицита энергомощностей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство экономики и занятости Финляндии подготовило законопроект, который может отложить по времени строительство новых дата-центров, пишет в субботу телерадиовещатель Yle.

"Стремительный бум строительства дата-центров в Финляндии неожиданно тормозится. Быстро подготовленная законодательная поправка означает, что многие неожиданные проекты по созданию дата-центров будут отложены или даже рухнуть", - сообщает Yle.

Сетевой сервис Fingrid показывает, что в южной Финляндии, где заявок на новые дата-центры больше всего, в настоящее время нет свободных мощностей для новых электроподключений, отмечает издание.

Закон изменит порядок подключения потребителей электроэнергии к сети. Цель - обеспечить, чтобы надёжные электрические подключения, необходимые дата-центрам, не отнимали мощность сети у других пользователей, таких как домохозяйства и более традиционные отрасли.

Если в настоящее время подключения к электросетям идут в порядке поступления заявок, то новый закон кардинально изменит ситуацию. Он делит заявки на электроподключения на четыре категории приоритетов. Первой приоритетной категорией станут домохозяйства и мелкие предприятия. Затем идут более крупные предприятия и малые дата-центры, в третью войдут крупные промышленные объекты и крупные дата-центры. Сооружения для хранения электроэнергии отнесены к четвёртой категории.

Это законодательная поправка, сознательно направленная на создание неравенства между потребителями электроэнергии. По данным Министерства экономических дел и занятости, целью является ослабление позиции дата-центров по отношению к другим потребителям электроэнергии.

В настоящее время Финляндия переживает резкий рост инвестиций в строительство центров обработки данных. С начала 2026 года в стране запускается в среднем более одного нового проекта в неделю, а общее число заявленных проектов достигло 145.

Как ожидается, новый закон может отложить строительство новых дата-центров до года и не исключается, что это сможет снизить привлекательность Финляндии как места для возведения таких объектов. В настоящее время страна пользуется популярностью среди компаний именно потому, что здесь можно быстро запускать проекты. Так, Google запланировал построить в Финляндии три центра обработки данных общей стоимостью в рекордные 15 млрд евро.