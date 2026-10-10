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Панамские власти сообщают примерно о 20 пострадавших в результате землетрясения

Панамские власти сообщают примерно о 20 пострадавших в результате землетрясения
Фото: Adyanis Adames/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Около 20 человек получили легкие травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего в Панаме, сообщают в субботу панамские СМИ со ссылкой на местные власти.

Данные об ущербе пока носят предварительный характер. Так, представители Национальной системы гражданской защиты сообщили, что пострадали около 200 построек - домохозяйств, больниц, церквей, государственных учреждений, гостиниц, а также автотрассы и мосты в ряде провинций страны.

Министерство образования проинформировало, что ущерб нанесен 188 учебным заведениям.

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"Администрация Панамского канала после землетрясения сообщила о незначительных повреждениях четырех офисных зданий. Панамский канал продолжает функционировать нормально", - информируют панамские СМИ, отмечая, что "продолжается проверка различных инфраструктурных объектов канала, включая шлюзы и плотины".

Министр экономики и финансов Фелипе Чапман сообщил, что, несмотря на отсутствие полной оценки ущерба, причиненного землетрясением, Панама уже начала переговоры как минимум с пятью международными финансовыми институтами о выделении средств на ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в пятницу вечером в Панаме, сообщил Геологический институт при Университете Панамы.

Эпицентр находился на глубине 10 км в 39 км от города Тоноси (юго-запад страны).

Согласно панамским данным, за основным толчком последовали более 13 эхо-толчков.

Геологические службы Колумбии и США оценили магнитуду этого землетрясения в 8,0.

Панама
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