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В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщил Геологический институт при Университете Панамы.

Эпицентр определен на глубине 10 км в 39 км от города Тоноси на юго-западе Панамы.

После основного землетрясения последовали более 13 эхо-толчков. Геологические службы Колумбии и США оценили магнитуду в 8.

Панамские СМИ сообщили о панике в зоне землетрясения, сообщается об эвакуации учащихся из учебных заведений, офисов и домохозяйств.

Об ущербе и пострадавших пока не сообщается.

Тоноси Панама
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