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Двух граждан Латвии, задержанных на базе британских ВВС, отпустили под залог

Двух граждан Латвии, задержанных на базе британских ВВС, отпустили под залог
База Моулсворт
Фото: Ryan Jenkinson/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Двое граждан Латвии, задержанных за проникновение на территорию базы британских Королевских ВВС Моулсворт, освобождены под залог, сообщило Управление британской полиции по борьбе с терроризмом.

На базе Моулсворт, расположенной в 110 км к северу от Лондона, дислоцируются разведывательный центр Командования ВС США в Европе (USEUCOM) и Объединенный центр разведки НАТО (NATO Intelligence Fusion Center), предоставляющий информацию Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

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Сотрудники британской военной полиции и полиции графства Кембриджшир начали расследование инцидента в среду после того, как у границы базы был обнаружен брошенный автомобиль. Позже полицейские нашли небольшой проем в ограждении. а в четверг ночью задержали на территории базы двух подозреваемых граждан Латвии, проживающих в Великобритании. Им было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 4-й Закона о национальной безопасности - "проникновение на запрещенный объект с целью нанесения ущерба интересам Великобритании".

В полиции заявили, что на данном этапе нет никаких оснований полагать, что этот инцидент связан с событиями, произошедшими на прошлой неделе на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд. Тогда были арестованы пятеро британцев по подозрению в подготовке теракта на базе, которая использовалась стратегическими бомбардировщиками ВВС США. Задержанные в последующем также были отпущены под залог из-за отсутствия улик.

Великобритания НАТО США Моулсворт
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