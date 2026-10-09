Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

Общий вид входа на базу Молсворт 8 октября 2026 года в Хантингдоне, Англия Фото: Ryan Jenkinson/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Британская полиция арестовала двух граждан Латвии по подозрении в незаконном проникновении на базу Королевских ВВС Молсворт в графстве Кембриджшир, сообщает телеканал Sky News.

На этой базе размещаются разведывательный центр вооруженных сил США, отвечающий за операции в Европе и Африке, а также штаб-квартира разведки НАТО в Великобритании.

По данным телеканала, патруль военной полиции обнаружил брошенный автомобиль возле базы, а затем заметил пролом в ее ограждении. В четверг ночью на территории базы были найдены и арестованы мужчины в возрасте 36 и 32 лет по подозрению в нарушении ее периметра. По данным лондонской полиции, оба задержанных являются гражданами Латвии, проживающими в Великобритании.

В полиции сообщили, что из-за обнаруженного автомобиля на место были вызваны специалисты-взрывотехники для проведения дополнительных проверок, прежде чем машину увезли для детального осмотра. Расследование ведут сотрудники подразделения полиции по борьбе с терроризмом.

Изначально мужчин арестовали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и причинении материального ущерба, но позднее им предъявили дополнительные обвинения в соответствии со статьей 4-й Закона о национальной безопасности - "проникновение на запрещенный объект с целью нанесения ущерба интересам Великобритании".

В настоящее время оба мужчины остаются под стражей. Их допрашивают детективы.

"Пока мы оцениваем общую ситуацию в сфере безопасности, американские войска сохраняют высочайший уровень боевой готовности. Мы также хотели бы выразить благодарность Великобритании за тесное партнерство с вооруженными силами США в вопросах безопасности", - заявил представитель Европейского командования ВС США.

Хелен Флэнаган, возглавляющая лондонское подразделение по борьбе с терроризмом (которое ведет данное расследование), отметила: "Мы прекрасно понимаем, что в последнее время возрос интерес к военным объектам и обеспокоенность по их поводу, однако на данном этапе нет никаких оснований полагать, что этот инцидент связан с событиями, произошедшими на прошлой неделе на авиабазе Фэрфорд". Тогда были арестованы пятеро британцев по подозрению в подготовке теракта на базе, которая использовалась стратегическими бомбардировщиками ВВС США. Задержанные в последующем были отпущены под залог из-за отсутствия улик.

"Расследование нынешнего инцидента находится на самой ранней стадии. Важной его частью является выяснение возможных мотивов присутствия этих людей на объекте, но я должна подчеркнуть, что мы рассматриваем все версии, а следственные действия продолжаются", - сказала Флэнаган.

В 2024 году Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) сообщило о начале строительства на базе Молсворт комплекса стоимостью $556 млн. Он будет обеспечивать деятельность военной разведки США в Европе и Африке, а штат сотрудников разведки составит 1000 человек.