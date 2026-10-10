В Пхеньяне до конца года пройдет заседание Межправкомиссии между Россией и КНДР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Очередное, уже 13-е по счету заседание Межправкомиссии между РФ и КНДР должно пройти до конца года в Пхеньяне, заявил посол России в этой стране Андрей Подъёлышев.

"Важным событием станет 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, которое должно пройти до конца года в Пхеньяне. Уверен, что его итоги придадут дополнительный импульс практической реализации договоренностей наших лидеров", - сказал он в своем первом интервью в качестве посла в Пхеньяне, которое он дал "Интерфаксу".

"В настоящее время основным инструментом взаимодействия России и КНДР на данном (торгово-экономическом) треке является двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал Подъёлышев.

Он отметил, что ее сопредседатели - министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, встречаются не только в рамках ежегодных заседаний МПК, но и в ходе различных международных или двусторонних мероприятий. "Активизирована работа подкомиссий и групп МПК", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 12:00