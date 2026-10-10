Премьер Грузии считает правильным решение не вводить санкции против России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает прагматичным, правильным и безальтернативным решение руководства республики о неприсоединении к санкциям против России.

"В свое время мы не присоединились к санкциям против России, и за этим последовала негативная кампания против нас со стороны западных стран. Сегодня мы увидели, что наше решение было прагматичным, правильным и безальтернативным", - сказал Кобахидзе журналистам, комментируя договоренность между президентами США и России об экспорте российского дизтоплива на международные рынки.

Накануне президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставок в США и на мировые рынки российской нефти и нефтепродуктов.