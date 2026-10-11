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Уиткоф и Кушнер предлагали РФ разморозить активы на миллиарды долларов в обмен на ограниченное прекращение огня с Украиной

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф ранее осенью предлагали российской стороне существенные экономические стимулы в обмен на согласие приостановить удары по украинским энергетическим объектам или морским судам, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации США.

"Американцы предложили три потенциально мощных экономических стимула, чтобы уговорить Москву на ограниченное прекращение огня - или в сфере энергетики, или на море", - пишет газета.

Так, в статье говорится, что США предлагали разморозить "миллиарды российских активов, хранящихся в западных странах".

"Американцы также обновили план, который предусматривал продажу части активов российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ". Речь шла о сделке на миллиарды долларов, в которой приняла бы участие группа ближневосточных инвесторов. Некоторые из них через свой бизнес имеют связи с американскими переговорщиками", - отмечает издание.

Наконец, Уиткофф и Кушнер предлагали разрешить Белоруссии экспортировать калийные удобрения.

Газета сообщает, что Уиткофф и Кушнер активизировали работу по украинскому урегулированию в конце сентября, во время ГА ООН. "Украинские официальные лица были поражены тем, насколько масштабными были адресованные России предложения", - утверждает The New York Times.

В статье указывается, что в Киеве не стали напрямую отвергать такой подход США, но предлагали и другие меры: передачу Украине такой же части российских активов, которую планировалось вернуть Москве. Также Украина настаивала на гарантиях дополнительной военной помощи в случае срыва прекращения огня.

The New York Times Джаред Кушнер США Украина
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