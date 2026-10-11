Лаборатория солнечной астрономии сообщила о самой сильной за три месяца магнитной буре

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время на Земле происходит самая сильная за три месяца магнитная буря, которую сопровождают интенсивные полярные сияния, сообщает в субботу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Буря регистрируется примерно с 20 часов по московскому времени. Текущий балл - G3. Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геофизическое явление сопровождается интенсивными полярными сияниями на широтах от 50 градусов и выше.

"Событие вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе наблюдавшегося в начале недели сильного всплеска солнечной активности", - уточнили в лаборатории.

Там добавили, что возмущение геомагнитного поля может продолжаться еще около суток.