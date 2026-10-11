Поиск

Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" стартовали в Белоруссии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии стартовало командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2026", сообщает объединённый пресс-центр учений.

"Миротворцам приходится сталкиваться с проявлениями вражды, нетерпимости и насилия, но и в этих нелёгких условиях необходимо профессионально и эффективно выполнять поставленные задачи в строгом соответствии с нормами международного права", - сказал заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ Руслан Шпекбаев, чьи слова приводятся в сообщении объединённого пресс-центра учений ОДКБ.

По словам Шпекбаева, "конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, только нарастает. В этих условиях для успешного решения задач необходимо четкое взаимодействие между вооруженными силами и другими силовыми структурами".

Он также отметил, что Россия, председательствующая в ОДКБ, определила приоритетами деятельности поддержание высокой готовности миротворческих сил к выполнению задач, совершенствование нормативной базы, регламентирующей участие ОДКБ в миротворческих операциях, развитие совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения, внедрение новых научных и медицинских технологий, а также совершенствование военно-гражданского взаимодействия.

По информации пресс-центра, в учениях участвуют контингенты войск ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, подразделения правоохранительных органов и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. "Основу российского воинского контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным ОДКБ, в учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных беспилотников.

В Белоруссии с 12 по 16 октября состоятся командно-штабные учения "Нерушимое братство-2026", "в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", в рамках которого предстоит отработать вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности Коллективных миротворческих сил ОДКБ".

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

ОДКБ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 21

Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

 Сервисы "Яндекса" в Казахстане работают со сбоями в воскресенье

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 октября

Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

 Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы

Трамп считает, что РФ стремится к урегулированию украинского конфликта

Ураган "Исайас" оставил после себя масштабные разрушения

 Ураган "Исайас" оставил после себя масштабные разрушения

Удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде привел к гибели 12 человек

Запрет на экспорт из России дизельного топлива частично снят

Трамп заявил, что тщетно просил Зеленского не бить по НПЗ в России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12227 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3871 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов