Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" стартовали в Белоруссии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии стартовало командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2026", сообщает объединённый пресс-центр учений.

"Миротворцам приходится сталкиваться с проявлениями вражды, нетерпимости и насилия, но и в этих нелёгких условиях необходимо профессионально и эффективно выполнять поставленные задачи в строгом соответствии с нормами международного права", - сказал заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ Руслан Шпекбаев, чьи слова приводятся в сообщении объединённого пресс-центра учений ОДКБ.

По словам Шпекбаева, "конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, только нарастает. В этих условиях для успешного решения задач необходимо четкое взаимодействие между вооруженными силами и другими силовыми структурами".

Он также отметил, что Россия, председательствующая в ОДКБ, определила приоритетами деятельности поддержание высокой готовности миротворческих сил к выполнению задач, совершенствование нормативной базы, регламентирующей участие ОДКБ в миротворческих операциях, развитие совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения, внедрение новых научных и медицинских технологий, а также совершенствование военно-гражданского взаимодействия.

По информации пресс-центра, в учениях участвуют контингенты войск ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, подразделения правоохранительных органов и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. "Основу российского воинского контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным ОДКБ, в учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных беспилотников.

В Белоруссии с 12 по 16 октября состоятся командно-штабные учения "Нерушимое братство-2026", "в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", в рамках которого предстоит отработать вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности Коллективных миротворческих сил ОДКБ".

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.