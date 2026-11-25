Пхеньян высылает представителя дипломатического бюро Швейцарии

Фото: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пхеньян на фоне введения Берном санкций против северокорейского детского лагеря закрывает дипломатическое представительство Швейцарии и высылает из страны его руководителя, передает ЦТАК сообщение МИД КНДР.

"МИД КНДР 25 ноября объявило персоной нон грата представителя дипломатического бюро Швейцарии в нашей стране и требовало покинуть территорию КНДР в течение 48 часов", - говорится в публикации.

Отмечается, что глава департамента Европы МИД КНДР Пак Хен Су передал представителю дипломатического бюро Швейцарии в республике Астьеру Сильвайну ноту с требованием закрыть дипучреждение и покинуть страну "в связи с откровенным враждебным действием властей Швейцарской Конфедерации, которые включили в объект санкций Сондовонский международный детсоюзовский лагерь" КНДР.

Во вторник заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сообщила, что порекомендует северокорейскому МИД закрыть диппредставительство Швейцарии после принятых страной санкций.

Сондовонский международный детсоюзовский лагерь находится в городе Вонсан на берегу Японского моря. Он принимает детей из разных стран, включая Россию, и находится под санкциями Великобритании - с мая 2026 года, Евросоюза - с сентября 2026 года и Швейцарии - с ноября 2026 года.