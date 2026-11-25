Что случилось этой ночью: среда, 25 ноября

Израиль обвинил Иран в разработке химоружия, Трамп заявил о готовности помиловать главу Nvidia, Китай запустил корабль "Шэньчжоу-24" к орбитальной станции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что готов помиловать гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, но вряд ли в этом будет необходимость.

- Экстрадированный из Швеции в США россиянин Александр Суворов признал вину в сговоре с целью нарушения закона об экспортном контроле. Приговор по делу вынесут 29 марта 2027 г.

- Четыре квартиры разрушены, еще восемь повреждены в пятиэтажном жилом доме в Кулунде (Алтайский край), где 24 ноября произошел взрыв газа.

- КСИР заявил о подрыве контейнеровоза на морской мине в Ормузском проливе. Судно следовало по несанкционированному Тегераном маршруту.

- Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в разработке химического оружия. "Но Израиль не позволит им получить эту возможность", - заявил он.

- Армия США усилила меры безопасности, чтобы минимизировать последствия управляемого подрыва токсичного азида свинца на своем заводе в Айове. Подрыв запланирован на среду.

- ЦРУ и управление директора Нацразведки США обнаружили брешь в системе кибербезопасности, которая могла привести к раскрытию части их несекретной информации, сообщила NYT.

- Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" вывела на орбиту корабль "Шэньчжоу-24" с тремя космонавтами на борту, который направляется к китайской орбитальной станции "Тяньгун".