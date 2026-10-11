Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 21

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество погибших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном увеличилось до 21 человека, следует из обновленных данных Пентагона.

Ведомство включило в статистику сведения о двух случаях смерти "небоевого характера" в ходе "зарубежных операций" за сентябрь. Один погибший служил в Сухопутных войсках, другой - в ВМС. Кроме того, Пентагон обновил данные о количестве раненых. С начала войны с Ираном ранения различной степени тяжести получили 865 военнослужащих.

В июле статистическая система Пентагона прекратила вести отдельный учет потерь в рамках американской кампании против Ирана "Эпическая ярость" (Epic Fury) и с тех пор относит все новые случаи к категории "зарубежные операции".

США начали наносить удары по Ирану 28 февраля.