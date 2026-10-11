Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам

Люди на подъездах к аэропорту Эр-Рияда Фото: AP/TAСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представитель хуситов Яхья Сари призвал пассажиров избегать аэропортов в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха.

"Наши вооруженные силы вновь предупреждают авиакомпании, специалистов, работников и пассажиров: держитесь подальше от аэропортов в Саудовской Аравии, так как по ним могут наноситься удары. Наши силы считают эти аэропорты возможными целями", - написал он в соцсети X.

Сари подчеркнул, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина.

Ранее сообщалось, что базирующиеся в Йемене хуситы нанесли удар с воздуха по аэропорту в Эр-Рияде, 12 человек погибли и более 300 получили ранения.

Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против хуситов на стороне международно признанного йеменского правительства.