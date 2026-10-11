Аэропорт в Эр-Рияде вновь попал под удар

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде подвергся удару с воздуха, сообщает "Аль-Джазира".

По информации командования возглавляемой Саудовской Аравией коалиции против хуситов, удар привел к пожару на территории терминала. Пока неясно, шла ли речь о попадании ракеты или БПЛА.

Кроме того, в коалиции сообщили, что сумели перехватить одну ракету близ аэропорта.

Днем ранее базирующиеся в Йемене хуситы атаковали с воздуха этот же аэропорт: тогда 12 человек погибли и более 300 получили ранения.