В НАТО пока не фиксируют изменений в механизме по закупкам вооружений у США для Украины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупкам союзниками НАТО американских вооружений для Украины пока работает в прежнем режиме, несмотря на предупреждения США о возможности блокировки таких поставок Киеву, сообщает CNN со ссылкой на источник.

"За эти выходные в НАТО не наблюдали изменений в программе PURL, заявил CNN европейский чиновник", - отмечает телеканал.

Также два европейских госслужащих заявили CNN, что Белый дом предупредил Украину и ее европейских союзников о готовности приостановить передачу разведданных и продажу вооружений, если Киев не прекратит атаки на российские энергетические объекты.

По данным телеканала, в минувшие выходные такие предостережения направили по линии Госдепа и Пентагона официальным лицам на Украине и в Европе, в том числе военные США непосредственно передали соответствующие послания украинскому командованию.

Один из источников отметил, что передача разведданных и оружия является "жизненно важной" для Киева, и назвал угрозы США прекратить их предоставление "печальным днем" для Киева и его союзников.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники уже сообщало о предупреждениях США Киеву по поводу разведывательной информации и оружия.