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США угрожают заблокировать поставки оружия Украине, если атаки на энергообъекты РФ продолжатся

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа угрожает заблокировать поставку через механизм PURL вооружений Киеву в случае продолжения украинских ударов по энергетическим объектам РФ, сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники.

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"Согласно европейским официальным лицам, администрация Трампа, чтобы вынудить Киев остановить удары по российским энергетическим объектам, грозит остановить механизм, посредством которого на Украину поставляется оружие", - говорится в публикации.

По данным собеседников газеты, речь идет именно о механизме PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке союзниками НАТО вооружения у США для Украины.

Кроме того, Вашингтон грозит прекратить передачу Киеву разведданных, добавили источники издания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Дональда Трамп Украина PURL Россия энергообъекты
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США угрожают заблокировать поставки оружия Украине, если атаки на энергообъекты РФ продолжатся

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