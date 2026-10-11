США угрожают заблокировать поставки оружия Украине, если атаки на энергообъекты РФ продолжатся

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа угрожает заблокировать поставку через механизм PURL вооружений Киеву в случае продолжения украинских ударов по энергетическим объектам РФ, сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники.

"Согласно европейским официальным лицам, администрация Трампа, чтобы вынудить Киев остановить удары по российским энергетическим объектам, грозит остановить механизм, посредством которого на Украину поставляется оружие", - говорится в публикации.

По данным собеседников газеты, речь идет именно о механизме PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке союзниками НАТО вооружения у США для Украины.

Кроме того, Вашингтон грозит прекратить передачу Киеву разведданных, добавили источники издания.