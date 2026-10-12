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Лукашенко призвал к возобновлению сотрудничества с Польшей, Литвой и Латвией

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за возобновление деловых связей с Польшей, Литвой и Латвией.

"Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами, - подчеркнул президент. - В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район в понедельник. Его цитирует президентская пресс-служба.

Глава Белоруссии, в частности, упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет.

"Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве, у всех соседей дрова подорожали. Ну возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не хотят брать - не надо", - заявил Лукашенко, заметив, что Белоруссия сама стала активно переходить на такое топливо.

"Завтра мы им не сможем продать. Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология... Нам самим нужны будут эти дрова и пеллеты", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко Белоруссия Литва Латвия Польша
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