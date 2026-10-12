В Казахстане подписан указ о роспуске всех местных органов власти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местные представительные органы) всех уровней, сообщила его пресс-служба.

Центризбиркому президент поручил "принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней".

Правительству, акимам - руководителям регионов - поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.