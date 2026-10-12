Утверждён замысел на проведение миротворческой операции на учениях "Нерушимое братство-2026"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Командующему Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ в рамках командно-штабных учений (КШУ) "Нерушимое братство-2026", которые проходят на территории Белоруссии, в понедельник вручён мандат на проведение миротворческой операции, сообщил объединённый пресс-центр манёвров.

"Командующий КМС ОДКБ полковник Алексей Елфимов - представитель Вооружённых Сил Республики Беларусь организовал соответствующую работу должностных лиц Объединённого командования КМС по оценке обстановки и определению замысла на предстоящие совместные действия. Во второй половине дня состоялось утверждение замысла на проведение миротворческой операции", - сказано в сообщении пресс-центра.

По его данным, утверждение замысла состоялось в командном пункте на белорусском полигоне "Лосвидо".

"В замысле определены направления сосредоточения основных усилий, задачи миротворческим подразделениям, вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления", - сказано в сообщении.

Докладывая замысел, Елфимов, в частности, сказал: "Исходя из анализа сложившейся обстановки и полученного мандата, основные усилия решил сосредоточить на создании условий для справедливого мирного урегулирования конфликта".

Согласно замыслу манёвров, решение миротворческих задач предусматривается в три этапа.

"На первом Коллективные миротворческие силы займут зону ответственности, разведут противоборствующие стороны, обеспечат безопасную обстановку в кризисном районе и изоляцию зоны ответственности. На втором этапе в зоне ответственности КМС ОДКБ предстоит осуществлять контроль местности и действий населения, охранять и оборонять критически важные объекты инфраструктуры, создавать районы комплексного прикрытия, обеспечивать безопасный транзит всех видов транспорта и функционирование коммуникаций. На третьем этапе основное внимание будет уделено передаче критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти", - сказал Елфимов, слова которого приведены в сообщении.

Пресс-центр информирует, что "в это же время на полигоне подразделения приступили к занятиям по тактической подготовке по теме предстоящих действий в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ".

На территории Белоруссии проводятся КШУ с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026".

На полигоне "Лосвидо" в ходе "Нерушимого братства-2026" отрабатываются вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. На полигоне "Стародорожский" в рамках спецучений с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026" отрабатываются вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, информирует пресс-центр.

Ранее сообщалось, что в учениях принимают участие контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Среди них - воинские контингенты, подразделения органов внутренних дел (полиции) и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединённого штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского воинского контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа. Всего задействовано более 1 500 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных БПЛА.