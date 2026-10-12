Главы МИД ЕС обсудили ограничения для дипломатов, туристов и спортсменов из РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудили в понедельник ограничительные меры для российских дипломатов, туристов и спортсменов.

"Мы обсуждали ограничения на перемещение российских дипломатов, сокращение туристических виз для россиян", - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи.

Кроме того, по ее словам, страны ЕС продолжают обсуждать вопросы имплементации плана на запрет на въезд для участников СВО.

"Министры также обсуждали, как не допустить возвращения российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования", - добавила Каллас.

При этом, конкретных решений министры пока не приняли.