Главком НАТО не считает конфликт с Россией неизбежным

Генерал представил план действий альянса на случай нападения на одно из его государств-членов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в понедельник, выступая на конференции по безопасности в Варшаве, изложил план действий альянса на случай нападения на одно из его государств-членов.

Генерал заявил, что альянс сможет и впредь гарантировать, что ни одна страна не осмелится напасть на его члена, однако если такое нападение все же произойдет, НАТО будет способна защитить себя.

Вместе с тем он постарался снизить градус опасений европейских союзников по поводу якобы готовящегося вооруженного нападения со стороны России, подчеркнув: "Я не считаю, что конфликт неизбежен или произойдет в ближайшее время".

Гринкевич отметил, что все 32 страны-члена альянса согласовали "единое видение", которое он назвал "теорией победы".

В случае нападения на НАТО сухопутные войска альянса будут переброшены в район прорыва и начнут операции по уничтожению наступающих сил, пояснил Гринкевич.

Альянс направит в этот район авиацию и корабли, используя сочетание недорогих боеприпасов и высокоточного оружия большой дальности для нанесения ударов по войскам противника, добавил генерал. Также будут задействованы космические и кибер подразделения, однако генерал не уточнил, как именно они будут использоваться.

Современные системы обнаружения позволят выявить любые другие виды атак и пресечь их на ранней стадии, не дав им набрать силу, отметил Гринкевич.

Если силы противника продолжат наступление или введут в бой резервы, НАТО нанесет удары "не только по самим атакующим подразделениям, но и по всему, что обеспечивает, поддерживает и управляет этими силами", - добавил главком альянса.

По его словам, НАТО будет использовать большое количество недорогих средств поражения, чтобы подавить силы вторжения, а также ограниченное число дорогостоящих, но высокоточных ракет.