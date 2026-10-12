Каллас отметила важность обсуждения использования замороженных активов РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Обсуждение идей по поводу использования замороженных активов РФ продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Дискуссии продолжаются", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза.

По мнению Каллас, "важно, что эта тема остается на рассмотрении".

Она подчеркнула, что тема особенно актуальна в условиях, когда Украина испытывает проблемы с финансами. "Нужно определить, где взять деньги", - заявила Каллас.