Министры ОПЕК+ отметили, что стоимость судоходства и страхования превысила треть цены энергоносителей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ встретились в Эр-Рияде на "полях" Мирового нефтяного конгресса (WPC) и заседания стран Международного энергетического форума (IEF), рассмотрели рыночную ситуацию и договорились продолжить консультации со всеми странами ОПЕК+ в рамках уже существующих механизмов, включая министерский комитет по мониторингу (JMMC) и министерские встречи ОПЕК+, а также подтвердили свою приверженность решениям, принятым 7 июня 2026 года на министерской встрече для достижения и поддержания стабильного нефтяного рынка, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"В этом контексте министры подтвердили исключительную важность безопасности международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергоносителей. Они также отметили, что нынешние перебои в поставках энергоносителей привели к беспрецедентному росту стоимости судоходства и страхования, достигшему более трети цены товара, что препятствует своевременной и эффективной транспортировке нефти и нефтепродуктов и оказывает дополнительное инфляционное давление на мировую экономику", - говорится в сообщении.

Министры также подчеркнули, что эти исключительно высокие издержки в конечном итоге перекладываются на всю цепочку создания стоимости нефти, увеличивая и продлевая бремя затрат для стран-производителей и потребителей и влияя на глобальный экономический рост. Министры продолжат следить за ситуацией и будут взаимодействовать с правительствами, заинтересованными сторонами отрасли и международными организациями, такими как IEF, IEA (МЭА) и другими, для улучшения условий глобального судоходства.