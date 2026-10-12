Маск пожертвовал республиканцам более $276 млн перед выборами в Конгресс США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск за три месяца пожертвовал в общей сложности более $276 млн комитетам политических действий (PAC) и другим организациям Республиканской партии, сообщает The New York Times.

"Эти мощные инвестиции позволили аппарату Республиканской партии донести свои идеи до людей, чтобы республиканцы смогли получить реальный шанс бросить вызов истории", - заявил газете представитель принадлежащего Маску PAC America Эндрю Ромео.

По его словам, победа демократов на выборах может привести к тому, что США станут "социалистической страной", границу которой сможет нелегально пересечь любой желающий.

Уточняется, что в период между июлем и сентябрем Маск, в частности, пожертвовал $158 млн PAC Senate Leadership Fund, который поддерживает республиканских кандидатов в Сенат.

Газета отмечает, что и до этого Маск периодически делал крупные пожертвования в предвыборные фонды Республиканской партии. С учетом этого газета называет его крупнейшим донором республиканцев на данный момент.

В США PAC представляют собой организации, которые собирают пожертвования и передают их на нужды избирательных кампаний кандидатов на выборах.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них на кону будут все места в Палате представителей, а также - часть мест в Сенате. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств - и в Сенате.