В Италии начинаются учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

В альянсе заявили, что учения не направлены против какой-либо страны

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе и Верховное главнокомандование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе объявили о проведении с 13 октября ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

"Эти учения представляют собой плановое, регулярное мероприятие по боевой подготовке, проводимое в рамках усилий НАТО по поддержанию готовности и отработке процедур, способствующих обеспечению сдерживания и обороны альянса", - говорится в сообщении натовской пресс-службы.

В нем цитируется высказывание генерального секретаря организации Марка Рютте, что "НАТО - это оборонительный альянс".

"Данные учения помогают нам обеспечивать надежный, эффективный и убедительный потенциал для сохранения мира, предотвращения всех форм принуждения и сдерживания агрессии. Они также служат четким сигналом нашего единства и решимости", - заявил Рютте.

В этом году учения пройдут в Италии. В них примут участие 17 государств, а "их общий масштаб соответствует предыдущим этапам этих учений".

"В ходе Steadfast Noon не используются боевые заряды. Учения не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо конкретной страны", - утверждают в Брюсселе.

В конце минувшей недели издание Politico цитировало заявление директора НАТО по ядерной политике Насимы Барроуз, по словам которой ежегодный характер таких учений - "это также четкий сигнал таким странам, как Россия, о том, что им не о чем беспокоиться".

"По сути их цель - подготовить наши союзные силы, чтобы мы были готовы в любой момент и обеспечили сохранность нашего ядерного потенциала", - сказала она журналистам.

Кроме того, неназванный высокопоставленный чиновник НАТО заявил изданию, что "мы будем продолжать попытки разрядить обстановку".

В свою очередь руководитель ядерных операций НАТО полковник Дэвид Булл заявил, что в учениях принимают участие "примерно столько же" стран, что и в предыдущие годы, и они включают в себя всё - от "имитации боевой готовности до полётов с боевой стрельбой", но "без боевого ядерного оружия".

По мнению посольства России в Брюсселе, учения НАТО по ядерному сдерживанию в Италии не способствуют снижению напряженности в Европе.

"Принимаем к сведению заявления натовских официальных лиц о том, что учения носят регулярный характер и не представляют угрозы для России", - говорится в комментарии российского посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Вместе с тем российские дипломаты отметили, что в условиях, когда НАТО позиционирует Россию как угрозу безопасности, подобные учения "не способствуют снижению напряженности на континенте и являются частью ядерной политики альянса", к которой в Москве относятся отрицательно.

"В любом случае мы будем внимательно следить за ходом учений", - подчеркнули в посольстве.

Учения Steadfast Noon завершатся 23 октября.