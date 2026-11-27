Трамп заявил, что США близки к победе над Ираном

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что дает Ирану возможность достичь соглашения, так как Вашингтон близок к победе над Тегераном.

"Победа уже близко. Честно говоря, это произойдет тогда, когда я захочу", - сказал Трамп в ходе общения с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения.

По его словам, Белый дом по-прежнему предлагает Ирану возможность для переговоров.

"Мы стараемся быть вежливыми. Мы даем им все шансы заключить сделку и спасти множество жизней, но я не уверен, что они воспользуются этим", - отметил американский президент.