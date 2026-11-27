Лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет, продолжат обсуждения в декабре

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать долгосрочный союзный бюджет (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы, заявил в ночь на пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По сообщению европейских СМИ, он пояснил, что следующая попытка добиться результата состоится на саммите 17-18 декабря.

По словам Мерца, в четверг лидерам стран удалось добиться "нового продвижения" в сторону сокращения предложенного ранее проекта бюджета.

Глава Евросовета Антониу Кошта 21 ноября представил проект соглашения о MFF.

Этот документ, пояснили в Евросовете, стал результатом его активной работы со всеми государствами-членами и институтами ЕС. Он направлен на достижение трех ключевых целей: обеспечить сбалансированное распределение средств между стратегическими приоритетами ЕС, такими как конкурентоспособность, безопасность, оборона и внешнеполитическая деятельность, и уже существующими направлениями политики, в частности, общей сельскохозяйственной политикой и политикой сплочения; удержать национальные взносы в бюджет ЕС в разумных пределах; сформировать сбалансированный набор собственных ресурсов. Речь идет, в том числе, о пяти новых источниках доходов для ЕС: поступлениях от цифровых услуг, неперерабатываемых электронных отходов, табачных изделий, механизма трансграничного углеродного регулирования и системы торговли квотами на выбросы.

Комментируя проект бюджета, который он представил 21 ноября, глава Евросовета, в частности, указал, что "финансирование конкурентоспособности увеличивается на 120%; финансирование обороны - на 232%; объем средств, выделяемых государствам-членам на управление миграционными процессами и контроль границ, удваивается; финансирование деятельности, направленной на продвижение интересов Европы в мире, увеличивается на 23%".

Европейские СМИ отмечали, что страны ЕС разделились на два лагеря: одни выступают за сокращение расходов бюджета, другие, наоборот, не видят смысла в таких мерах экономии.