Трамп назвал мошенничеством расследование о "вмешательстве РФ" в выборы 2016 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал мошенничеством его политических соперников расследование о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

"Это спровоцировало опасную ситуацию для нашей страны. Хорошо, что я разобрался в ситуации, равно как и Путин", - сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Огайо.

По его словам, материалы о предполагаемом вмешательстве "были мошенничеством".

Трамп вспомнил события времен своего первого президентского срока, когда перечислял на выступлении темы, которые использовала против него Демократическая партия.

Вскоре после избрания Трампа в 2016 году в американских СМИ стали появляться данные, согласно которым влияние на голосование могла оказать РФ. Затем демократы в Конгрессе США инициировали расследования по этой теме. Спустя несколько лет в США пришли к выводу, что данные, на которых основывались подобные утверждения, не заслуживают доверия.