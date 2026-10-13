Трамп заявил, что остался бы президентом на третий срок, но это невозможно

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на своем посту на третий срок, если бы была такая возможность.

"Я бы с радостью сделал это", - сказал Трамп на предвыборном митинге в штате Огайо.

Так американский лидер прокомментировал действия присутствующих, начавших скандировать: "Еще четыре года", имея в виду еще один четырехлетний президентский срок для Трампа.

Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента страны больше двух сроков.