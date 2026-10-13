Рынки акций Европы выросли в понедельник

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги понедельника ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,65% - до 635,65 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1%, германский DAX - 0,8%, французский CAC 40 - 0,4%, итальянский FTSE MIB - 0,6%, испанский IBEX 35 - 1,3%.

Поддержку рисковым активам оказало снижение доходности государственных облигаций стран еврозоны, а также новости о возобновлении поставок российского дизеля на мировой рынок.

С началом сезона отчетности внимание трейдеров сфокусировано на квартальных результатах компаний, которые позволят инвесторам оценить финансовое состояние европейского корпоративного сектора на фоне повышенной геополитической неопределенности и высоких процентных ставок.

На этой неделе, помимо прочих эмитентов, отчеты опубликуют LVMH, Volkswagen, ASML, Ericsson и Pernod Ricard.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 в понедельник стала германская Hensoldt (+5,8%). Акции других оборонных подрядчиков также поднялись в цене, в том числе Rheinmetall (+2,5%), Thales (+2%), Leonardo (+1,7%) и BAE Systems (+1,2%).

Капитализация Nordex увеличилась на 3,9% на новости, что объем заказов производителя ветровых турбин в третьем квартале вырос на 30% в годовом выражении.

Бумаги Vallourec подорожали на 3,8% после сообщений, что производитель стальных труб получил от нефтегазовой TotalEnergies контракт на поставку продукции для газоконденсатного месторождения Апшерон в Азербайджане.

Стоимость акций Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) повысилась на 2,2%. Ранее агентство Reuters написало, что оператор вышек сотовой связи может быть выкуплен акционерами и выведен с биржи.

Позитивную динамику продемонстрировали производители товаров класса "люкс" Hermes (+2,1%), Burberry (+1,9%), Moncler (+1,3%), LVMH (+1,2%) и Kering (+0,8%).

Заметно нарастили рыночную стоимость банки Lloyds (+2,4%), HSBC (+2,3%), BPER Banca (+2,2%), Santander (+2%), Standard Chartered и Barclays (+1,9% у обоих), Societe Generale (+1,8%), а также NatWest (+1,7%).

Повысились котировки нефтяных компаний Shell (на 1,2%), Eni (на 0,8%), TotalEnergies (на 0,6%), Equinor (на 0,4%) и BP Plc (на 0,3%).

Самые большие потери в сводном индексе понесла рекрутинговая Adecco Group, сократившая капитализацию на 8,2% на фоне слабой отчетности конкурирующей Hays, акции которой подешевели на 12,8%. Бумаги других представителей сектора также опустились в цене, в том числе Michael Page - на 8,5%, Robert Walters - на 5,5%, и Randstad - на 1,6%.

В минусе закрылись производители полупроводниковой продукции Infineon Technologies (-2,8%), STMicroelectronics и BE Semiconductor (-2,2% у каждой), ASML (-1,6%), а также германские автопроизводители Daimler Truck (-0,9%), Mercedes-Benz (-0,8%) и BMW AG (-0,4%).