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Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал подъем цен на нефть на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке, усилившихся на сообщениях об атаке хуситов на международный аэропорт в саудовском Эр-Рияде.

Цена Brent выросла до $106,65 за баррель по итогам сессии понедельника, до максимума с 15 сентября. Подорожание энергоресурсов подогревает ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила, что центробанку целесообразно "относительно быстро" переходить к более жесткой ДКП для борьбы с высокой инфляцией, которая приобрела более широкий характер и начинает влиять на политику ценообразования компаний.

"Для возвращения инфляции к целевому уровню 2% целесообразен ограничительный курс ДКП. На мой взгляд, при наличии возможности лучше вносить небольшие корректировки и делать это относительно быстро, нежели выжидать и рисковать необходимостью более существенной смены курса", - говорится в тексте, подготовленном к выступлению Хаммак на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

Трейдеры оценивают в 21,6% вероятность того, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на заседании в октябре, по данным CME FedWatch. Шанс повышения ставки в декабре оценивается в 88,5%.

Позднее на этой неделе будет опубликован сентябрьский отчет о динамике потребительских цен (индекс CPI) в США. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают ускорения роста CPI до 3,7% в годовом сравнении с 3,4% в августе.

С началом сезона отчетности внимание участников рынка сфокусировано на корпоративных финансовых результатах. Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний, включенных в расчет индекса S&P 500, в третьем квартале выросли на 30,6% в годовом сравнении, по данным LSEG.

Директор по инвестициям Bellwether Wealth Кларк Беллин отметил, что особый интерес для инвесторов будет представлять не только то, как компании внедряют искусственный интеллект и извлекают из него прибыль, но и то, как они справляются с ростом стоимости заимствований - фактором, с которым им не приходилось сталкиваться год назад.

Во вторник финансовые результаты представят Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. В понедельник акции Wells Fargo подешевели на 0,3%, Goldman Sachs - на 0,2%, тогда как бумаги JPMorgan и Goldman Sachs подорожали на 0,4% и 1,8% соответственно.

Лидером роста среди компонентов S&P 500 стал разработчик программных решений для анализа рисков и принятия решений Fair Isaac Corp. (+10,9%), лидером падения - поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей Ciena Corp. (-10%).

Самый сильный подъем в составе Dow Jones продемонстрировал разработчик корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce, нарастивший рыночную стоимость на 2,1% после того, как аналитики BofA Global Research улучшили рекомендацию для его бумаг до "покупать" с "ниже рынка".

Капитализация Microsoft Corp. выросла на 1,1% и впервые за год превысила $4 трлн после того как компания объявила о планируемом масштабном внедрении собственных ИИ-чипов.

Цена акций Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,1% после сообщений, что интернет-гигант ведет переговоры о приобретении ИИ-стартапа Decart примерно за $7 млрд.

Среди других представителей технологического сектора котировки Tesla опустились на 1,2%, Broadcom - на 1,9%, Nvidia Corp. - на 1,3%, Advanced Micro Devices - на 2,3%, Intel Corp. - на 3,2%, Micron Technology - на 3,9%. Стоимость бумаг Alphabet Inc. увеличилась на 0,3%, Apple Inc. - на 1,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,4%.

В значительном плюсе закрылись производители нефти и нефтепродуктов, в том числе ConocoPhillips (+2,6%), Exxon Mobil (+1,9%), Occidental Petroleum (+1,7%) и Chevron Corp. (+1,4%).

Акции оператора ресторанов Chipotle Mexican Grill подешевели на 3,8% после того, как владелец сети кофеен Starbucks заявил, что не намерен покупать Chipotle. Капитализация Starbucks повысилась на 1,7%.

Работающая в сфере квантовых вычислений IonQ потеряла 9,1% рыночной стоимости на новостях, что она покупает разработчика систем кибербезопасности Elisity в рамках сделки на сумму до $1,3 млрд и планирует эмиссию акций для оплаты покупки.

Котировки Getty Images рухнули на 60,5% после сообщений, что одна из ведущих мировых площадок для хранения и продажи изображений и видеоконтента пройдет через реструктуризацию и станет непубличной компанией.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,38% - до 51850,55 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,06% - до 7807,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,44% и закрылся на отметке 27245,9 пункта.

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