Военные РФ сообщили об ударе по локомотивному депо "Дарница" в Киеве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили локомотивное депо "Дарница" в Киеве, которое использовалось для нужд Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, локомотивное депо "Дарница" осуществляло ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских группировок войск.