Япония намерена поэтапно реализовать проект строительства моста через Кофарнихон в Таджикистане

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Япония намерена поэтапно реализовать проект строительства нового моста через реку Кофарнихон на международной автомобильной дороге "Душанбе - Куляб - Хорог - Кульма" в Таджикистане, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Перспективы реализации проекта обсуждены на встрече министра транспорта Таджикистана Азима Иброгима с чрезвычайным и полномочным послом Японии в республике Кейко Фурутой.

Проект предусматривает строительство нового моста на въезде в город Вахдат. Он реализуется при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

В настоящее время японская инженерно-консалтинговая компания CTII завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.

"Несмотря на то, что данный мост на въезде в город Вахдат находится в эксплуатации, количество полос движения и его техническое состояние не соответствуют сегодняшним требованиям. Поскольку мост расположен на международной автомобильной дороге, в интересах Таджикистана и других стран региона как можно скорее начать его проектирование и строительство", - заявил Иброгим.

Фурута отметила заинтересованность японской стороны в реализации проекта и сообщила о планах поэтапного осуществления работ.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в дорожно-транспортной отрасли.

По данным Минтранса Таджикистана, за последние 25 лет при поддержке правительства Японии в республике реализовано 35 крупных проектов, в том числе 12 проектов при участии JICA. Они включали строительство и техническую экспертизу автомобильных дорог и мостов, закупку техники для содержания дорожной инфраструктуры, а также организацию учебных курсов для работников отрасли.

Япония оказывает Таджикистану содействие в развитии инфраструктуры, передаче технических знаний и подготовке специалистов. JICA выступает одним из основных каналов японской помощи развитию, участвуя в проектах, направленных на совершенствование транспортной системы и повышение квалификации местных кадров.

Сотрудничество двух стран охватывает и другие направления экономического и социального развития, говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны положительно оценили результаты взаимодействия и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в дорожно-транспортной сфере.